Детская библиотека им. А. П. Соболева (Библиотека №16)

Дата и место
|
27 января
вторник
|11:40
|
Творческая лаборатория детского писателя Екатерины Смолевой2026-01-27T11:40:00.000+02:00
О заведении
Основана в 1973 году. В 2011 году присвоено имя российского писателя Афанасия Петровича Соболева. В библиотеке создано музейное пространство «Якорей не бросать». В структуре есть два абонемента и два читальных зала (для младшего и старшего возраста). Универсальный библиотечный фонд включает 20 000 экземпляров хранения. Это художественная и отраслевая литература, журналы для детей и подростков.