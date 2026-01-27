Детская библиотека им. А. П. Соболева (Библиотека №16)

Детская библиотека им. А. П. Соболева (Библиотека №16)

Калининград, ул. Черниговская, 33/37
Телефон: (4012) 68-74-81

Дата и место

27 января
вторник
11:40
Творческая лаборатория детского писателя Екатерины Смолевой

О заведении

Основана в 1973 году. В 2011 году присвоено имя российского писателя Афанасия Петровича Соболева. В библиотеке создано музейное пространство «Якорей не бросать». В структуре есть два абонемента и два читальных зала (для младшего и старшего возраста). Универсальный библиотечный фонд включает 20 000 экземпляров хранения. Это художественная и отраслевая литература, журналы для детей и подростков.

