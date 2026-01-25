Концерты
Концерт памяти Владимира Высоцкого

Концерт памяти Владимира Высоцкого

Отдохнуть компанией На свежем воздухе Бесплатно Культурный отдых
0+

Дата и место

25 января
воскресенье
14:00
ЦПКиО

О событии

В день рождения легендарного Владимира Высоцкого приглашаем вас на традиционный концерт, посвященный Дню памяти любимого исполнителя.

  • 25 января, 14:00
  • Центральный парк, у подножия памятника В. Высоцкому

Голоса членов клуба имени В.С. Высоцкого оживят бессмертные песни барда, наполнив парк знакомыми мотивами и глубокими смыслами.

Приходите, чтобы вместе с нами вспомнить и прочувствовать каждую строчку, каждую ноту, оставленную нам в наследие Владимиром Высоцким.

Вход свободен.

Это событие в СМИ

«Разберись, кто ты — тpус иль избpанник судьбы»: в Калининграде пройдут три концерта в память Владимира Высоцкого

«Разберись, кто ты — тpус иль избpанник судьбы»: в Калининграде пройдут три концерта в память Владимира Высоцкого

Читать →