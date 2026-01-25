Концерт памяти Владимира Высоцкого

Дата и место
|
25 января
воскресенье
|14:00
|
Концерт памяти Владимира Высоцкого2026-01-25T14:00:00.000+02:00
О событии
В день рождения легендарного Владимира Высоцкого приглашаем вас на традиционный концерт, посвященный Дню памяти любимого исполнителя.
- 25 января, 14:00
- Центральный парк, у подножия памятника В. Высоцкому
Голоса членов клуба имени В.С. Высоцкого оживят бессмертные песни барда, наполнив парк знакомыми мотивами и глубокими смыслами.
Приходите, чтобы вместе с нами вспомнить и прочувствовать каждую строчку, каждую ноту, оставленную нам в наследие Владимиром Высоцким.
Вход свободен.