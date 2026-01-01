Концерты
«Песни из советских кинофильмов»

12+
Дата и место

24 января
суббота
18:00
Кафе «Солёная ворона»

О событии

Приглашаем вас на уникальный концерт в уютной театральной гостиной «Солёная ворона» на берегу Балтийского моря!

Владимир Гудожников артист-вокалист Санкт-Петербургской Филармонии, ведущий солист ансамбля песни и пляски Балтийского флота представит новую концертную программу «Песни из советских кинофильмов», музыкальное путешествие по золотому фонду советского кинематографа. 

Программа включает в себя композиции из таких культовых фильмов, как «Ирония судьбы, или С легким паром!», «Москва слезам не верит», «Гардемарины» и многих других. 

По окончании представления Вас ждёт авторский ужин от шеф-повара кафе «Солёная ворона» Константина Сорокина.

Салат, горячее и изумительный десерт.

«Изюминка» ужина — фирменный марципановый кофе

- комплемент от заведения уже у Вас на столе

Важно: бесплатная парковка в Зеленоградске!

Это восторг, который невозможно описать словами, приходите, ждём!

Стоимость билета (концерт+ужин) — 2600 рублей. 

Подробная информация: +79052435843