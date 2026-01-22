Встречи
Программа «Реквием по Высоцкому»

12+

Дата и место

24 января
суббота
15:00
Библиотека им. А. П. Чехова

О событии

24 января в «Чеховке» пройдёт литературно-музыкальная программа, посвящённая 88-летию со дня рождения талантливого актера театра и кино, поэта, автора и исполнителя песен Владимира Высоцкого.

В своей авторской программе Ольга Кошелева расскажет о последних годах жизни Владимира Семёновича.

Музыкальное сопровождение осуществят Владимир Борзов, Оксана Жигулина, Вадим Новожилов, Людмила Селезнева, дуэт «Музыка души».

Любовь Маркова и Ольга Кошелева представят свои стихи, написанные в память об этом человеке, произведения других авторов прочитают Татьяна Слещенкова и Нэля Полюх.

В завершение желающие смогут принять участие в «Открытом микрофоне».

Программа рассчитана на посетителей от 12 лет и старше.

  • Начало в 15.00.
  • Вход свободный.
  • Адрес: Московский пр-т, 39.

Тел. 46-36-35.

