Дата и место
|
24 января
суббота
|15:00
|
Программа «Реквием по Высоцкому»2026-01-24T15:00:00.000+02:00
О событии
24 января в «Чеховке» пройдёт литературно-музыкальная программа, посвящённая 88-летию со дня рождения талантливого актера театра и кино, поэта, автора и исполнителя песен Владимира Высоцкого.
В своей авторской программе Ольга Кошелева расскажет о последних годах жизни Владимира Семёновича.
Музыкальное сопровождение осуществят Владимир Борзов, Оксана Жигулина, Вадим Новожилов, Людмила Селезнева, дуэт «Музыка души».
Любовь Маркова и Ольга Кошелева представят свои стихи, написанные в память об этом человеке, произведения других авторов прочитают Татьяна Слещенкова и Нэля Полюх.
В завершение желающие смогут принять участие в «Открытом микрофоне».
Программа рассчитана на посетителей от 12 лет и старше.
- Начало в 15.00.
- Вход свободный.
- Адрес: Московский пр-т, 39.
Тел. 46-36-35.