Дата и место
|
23 января
пятница
|18:30
|
Шедевры мирового балета на экране.2026-01-23T18:30:00.000+02:00
О событии
Первый в 2026 году просмотр балетных постановок в рамках проекта «Шедевры мирового балета на экране» будет посвящён одной из выдающихся балетных династий первой половины XX века – Вацлаву и Брониславе Нижинским. В этот вечер мы увидим балеты «Весна священная» Вацлава Нижинского и «Свадебка» Брониславы Нижинской (оба на музыку Игоря Стравинского).
«Весне священной» (1913) суждено было стать одной из самых скандальных, но и революционных премьер «Русских сезонов» Сергея Дягилева. Этот балет порывал со всеми канонами академического танца. В пластике «Весны» господствовал сложный, примитивный рисунок, но в этой архаике была невероятная экспрессия и энергия. И главное, «Весна священная» заявляла, что отныне правил и границ больше нет и балет может быть любым.
Премьера «Свадебки» состоялась ровно на 10 лет позже в 1923 году. Постановку балета Дягилев поручил сестре Вацлава Нижинского – Брониславе. Поражённая и вдохновленная ритмом музыки Игоря Стравинского, Нижинская принялась ставить хореографию, в которой артисты были созвучны музыке, а кордебалет возведён в первую степень. «Свадебка» стала культовой постановкой своего времени и по сей день воссоздается на сценах разных театров.
Ведущая: Екатерина Илюшкина, искусствовед, член Ассоциации искусствоведов РФ.
Вход свободный.
Время проведения: 23 января 2026 г. в 18:30
Место проведения: лекционный зал, 4 этаж
Справки по тел.: 21-68-82