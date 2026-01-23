Встречи
Шедевры мирового балета на экране.

16+

Дата и место

23 января
пятница
18:30
Научная библиотека

О событии

Первый в 2026 году просмотр балетных постановок в рамках проекта «Шедевры мирового балета на экране» будет посвящён одной из выдающихся балетных династий первой половины XX века – Вацлаву и Брониславе Нижинским. В этот вечер мы увидим балеты «Весна священная» Вацлава Нижинского и «Свадебка» Брониславы Нижинской (оба на музыку Игоря Стравинского).

«Весне священной» (1913) суждено было стать одной из самых скандальных, но и революционных премьер «Русских сезонов» Сергея Дягилева. Этот балет порывал со всеми канонами академического танца. В пластике «Весны» господствовал сложный, примитивный рисунок, но в этой архаике была невероятная экспрессия и энергия. И главное, «Весна священная» заявляла, что отныне правил и границ больше нет и балет может быть любым.

Премьера «Свадебки» состоялась ровно на 10 лет позже в 1923 году. Постановку балета Дягилев поручил сестре Вацлава Нижинского – Брониславе. Поражённая и вдохновленная ритмом музыки Игоря Стравинского, Нижинская принялась ставить хореографию, в которой артисты были созвучны музыке, а кордебалет возведён в первую степень. «Свадебка» стала культовой постановкой своего времени и по сей день воссоздается на сценах разных театров.

Ведущая: Екатерина Илюшкина, искусствовед, член Ассоциации искусствоведов РФ.

Вход свободный.

Место проведения: лекционный зал, 4 этаж

Справки по тел.: 21-68-82

