Программа «Вдох глубокий, три-четыре»

Дата и место
|Событие прошло 23 января 2026 г., 16:00 / Библиотека им. В. Маяковского
О событии
«Вдох глубокий, три-четыре»: Вечер Высоцкого в Маяковке
23 января в 16:00 в честь дня рождения Владимира Высоцкого в Маяковке пройдёт музыкально-поэтический вечер. Мы вспомним творчество человека, чьи песни и стихи до сих пор знают и поют наизусть.
Программу представит поэт, член Союза писателей России — Вадим Новожилов. В его исполнении прозвучат знакомые тексты и музыкальные номера. Это будет честный и простой разговор о жизни, любви и времени через призму творчества знаменитого автора.
Приходите, чтобы вспомнить любимые строки, насладиться живым исполнением и проникнуться музыкой.
Вход свободный по регистрации.