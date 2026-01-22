Встречи
Программа «Вдох глубокий, три-четыре»

Отдохнуть компанией Бесплатно Культурный отдых
12+

Дата и место

Событие прошло 23 января 2026 г., 16:00 / Библиотека им. В. Маяковского

О событии

«Вдох глубокий, три-четыре»: Вечер Высоцкого в Маяковке

23 января в 16:00 в честь дня рождения Владимира Высоцкого в Маяковке пройдёт музыкально-поэтический вечер. Мы вспомним творчество человека, чьи песни и стихи до сих пор знают и поют наизусть.

Программу представит поэт, член Союза писателей России — Вадим Новожилов. В его исполнении прозвучат знакомые тексты и музыкальные номера. Это будет честный и простой разговор о жизни, любви и времени через призму творчества знаменитого автора.

Приходите, чтобы вспомнить любимые строки, насладиться живым исполнением и проникнуться музыкой.

Вход свободный по регистрации.

