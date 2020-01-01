Дата и место
|
21 февраля
суббота
|12:00
|
Поселение викингов
О событии
В старых народных поверьях славянских народов в Масленичную неделю духи зимы жили среди людей. В последний день недели люди устраивали большой пир с игрищами, чтобы в последний раз порадовать Зиму.
Приезжайте прогонять зимнюю сырость и серость, и зарядиться весенним настроением!
Народные гулянья с викингами, мастерами народных промыслов, чаем, блинами, танцами, играми и многим другим.
Вас ждет:
- Увлекательная программа-квест,
- Стрельба из лука, метание топоров,
- Кузнечное дело,
- Гадание на рунах,
- Создание обережных кукол из соломы,
- Игры и конкурсы для самых весёлых и смелых,
- Средневековые танцы,
- Выступление группы «Талица»
- Сжигание чучела
Вы успеете познакомиться с городищем и поужинать в лучших традициях средневековой кухни — мы подготовили для вас множество локаций и развлечений
Погрузиться в атмосферу средневековье вам помогут наши мастерские с аутентичными инструментами и оборудованием, тематические зоны и развлекательные площадки.