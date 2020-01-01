Фестивали, праздники
Масленица

0+
Дата и место

21 февраля
суббота
12:00
Поселение викингов

О событии

В старых народных поверьях славянских народов в Масленичную неделю духи зимы жили среди людей. В последний день недели люди устраивали большой пир с игрищами, чтобы в последний раз порадовать Зиму.

Приезжайте прогонять зимнюю сырость и серость, и зарядиться весенним настроением!

Народные гулянья с викингами, мастерами народных промыслов, чаем, блинами, танцами, играми и многим другим.

Вас ждет: 

  • Увлекательная программа-квест,
  • Стрельба из лука, метание топоров,
  • Кузнечное дело,
  • Гадание на рунах,
  • Создание обережных кукол из соломы,
  • Игры и конкурсы для самых весёлых и смелых,
  • Средневековые танцы,
  • Выступление группы «Талица»
  • Сжигание чучела

Вы успеете познакомиться с городищем и поужинать в лучших традициях средневековой кухни — мы подготовили для вас множество локаций и развлечений

Погрузиться в атмосферу средневековье вам помогут наши мастерские с аутентичными инструментами и оборудованием, тематические зоны и развлекательные площадки. 