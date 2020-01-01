Дата и место
|
24 июня
среда
|19:00
|
Алексей Глызин2026-06-24T19:00:00.000+02:00
О событии
Приглашаем вас на музыкальный вечер с заслуженным артистом России Алексеем Глызиным! В рамках своего большого юбилейного тура он представит грандиозный сольный концерт, наполненный теплом, искренностью и самыми любимыми песнями, которые звучали в наших сердцах с самого детства.
Алексей Глызин — целая эпоха в российской эстраде, артист, чьи песни стали настоящими гимнами любви, верности и надежды. Его неповторимый голос, харизма и артистизм покорили сердца миллионов слушателей, а концерты всегда проходят в атмосфере душевного тепла и единения с публикой.
В программе юбилейного концерта прозвучат все главные хиты Алексея Глызина, которые знают и любят несколько поколений: «Ты не ангел», «Зимний сад», «Поздний вечер в Сорренто», «Письма издалека», «То ли воля, то ли неволя» и многие другие родные и близкие композиции, ставшие частью нашей жизни. Каждая песня — это отдельная история, наполненная глубоким смыслом и переживаниями, которые находят отклик в душе каждого слушателя.
Вас ждёт большая и насыщенная программа, включающая в себя не только всеми любимые хиты, но и новые, не менее прекрасные композиции. Живое звучание, профессиональное мастерство музыкантов и невероятная энергетика Алексея Глызина создадут неповторимую атмосферу праздника и подарят вам незабываемые впечатления.
Концерт Алексея Глызина — это возможность окунуться в мир доброй и вдохновляющей музыки, вспомнить самые яркие моменты своей жизни и получить заряд положительных эмоций на долгое время. Это прекрасный подарок для ценителей творчества артиста, для тех, кто любит искренние и душевные песни, которые согревают сердце и дарят надежду.
Приходите на концерт Алексея Глызина и подарите себе вечер волшебной музыки, тепла и незабываемых впечатлений! Билет на это мероприятие станет прекрасным подарком для ваших близких и друзей, разделяющих вашу любовь к творчеству артиста. Позвольте себе окунуться в мир прекрасных мелодий и проникновенных текстов, которые останутся в вашей памяти на долгие годы!