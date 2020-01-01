Дата и место
|
27 февраля
пятница
|19:00
|
Сергей Пенкин2026-02-27T19:00:00.000+02:00
О событии
Время стремительно идет вперед, совсем недавно Сергей Пенкин отметил 60-летний юбилей, и вот уже «65»!
Несмотря на весомые цифры, Сергей Пенкин остается вне возраста и вне времени. Певец по-прежнему в строю, записывает новые песни, экспериментирует с жанрами и по традиции каждый сезон презентует для своих поклонников новое шоу. Не станет исключением и предстоящий юбилейный сезон.
Специально для нового шоу создается современная, красочная сценография, видеоконтент позволит зрителям вспомнить разные периоды жизни и творчества артиста, и, конечно, Сергей порадует поклонников разнообразием своего репертуара.
В юбилейном сезоне Сергей Пенкин планирует побить свой личный рекорд по количеству состоявшихся за год концертных программ. В 2025-2026 году новое шоу будет представлено зрителям более чем в ста городах России.