Александр Иванов и группа Рондо: 40 лет на бис

Дата и место
|
22 февраля
воскресенье
|18:00
|
Александр Иванов и группа Рондо: 40 лет на бис2026-02-22T18:00:00.000+02:00
О событии
Александр Иванов и группа «Рондо» — это штучный товар, подобный которому сегодня можно пересчитать по пальцам одной руки. Еще в конце 80-х концертная география коллектива была настолько широкой, что им могла бы позавидовать любая современная «звезда». На одной только Аляске (США) группа сыграла более 10 концертов. Из выступлений в Осаке и Токио впоследствии сложился альбом «Рондо в Японии», а все выступления на европейских фестивалях и в клубах и не перечислить. Все эти годы остается неизменным подход музыкантов к звуку и шоу: это всегда работа только живьем и по самым высоким мировым стандартам, с использованием актуальных технологических и художественных решений.
«Бледный бармен», «Я буду помнить», «Боже, какой пустяк!», «Московская осень» — эти хиты и многие другие песни зал всегда поёт хором, это любимая музыка нескольких поколений. Это встреча с собственной молодостью, которая никого не оставит равнодушным. Это гарантированное ощущение праздника. Море звука, света, видео и конечно, любимой музыки!