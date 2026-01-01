Дата и место
22 февраля
воскресенье
|18:00
|
ВИА Белорусские легенды2026-02-22T18:00:00.000+02:00
О событии
22 февраля 2026 года в преддверии Дня Защитника Отечества в концертно — развлекательном комплексе «Резиденция Королей» в зале «Роял парк» состоится большой праздничный концерт ВИА «Белорусские легенды» — победителей шоу ВИА «СУПЕР СТАР» на телеканале НТВ.
Каждый из титулованных солистов ансамбля был приглашен в коллектив народным артистом СССР Владимиром Мулявиным – основателем легендарного ансамбля «Песняры».
На концерте прозвучат хиты белорусских и российских композиторов: «Беловежская пуща», «Вологда», «Берёзовый сок», «Алеся», «Белоруссия». «Наши любимые», «Зачарованная», «Ручэй», «Дрозды», «За полчаса до весны», «Бялявая, чарнявая», «Я не могу иначе» и другие.
В коллективе поют звезды «золотого состава»: Валерий Дайнеко – Заслуженный артист Республики Беларусь; Игорь Пеня – Заслуженный артист Республики Беларусь; Александр Катиков (музыкант, композитор); Олег Аверин (музыкант, композитор).
Артисты успешно соединяют в своем творчестве старые хиты и новые песни, бережно храня неповторимый «песняровский вокал» и многоголосие.
Концерт ансамбля проходит на одном дыхании.
Оригинальные музыкальные решения, неповторимый колорит исполнения нестареющих мелодий, которые живут в сердцах и душах людей, любовь к зрителям – помогает артистам ансамбля «Белорусские легенды» создать необычную душевную атмосферу.
Выступление коллектива всегда сопровождают тёплые, продолжительные аплодисменты. Артистов долго не отпускают, а просят петь «на бис» еще и еще.
Дорогие зрители, приходите и пойте популярные песни вместе с любимыми артистами!
Мы желаем вам прекрасного настроения, приятного отдыха и поздравляем с наступающим праздником!
Вход в концертный зал с 17.00