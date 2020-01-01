Уральские пельмени: летнее

Актёры: Дмитрий Брекоткин, Дмитрий Соколов, Сергей Ершов, Сергей Исаев, Максим Ярица, Сергей Калугин, Данила Пятков, Ксения Корнева и Илана
Дата и место
1 июня
понедельник
|19:00
Уральские пельмени: летнее2026-06-01T19:00:00.000+02:00
О событии
Чтобы лето выдалось по-настоящему солнечным, надо встречать его солнечными улыбками. А проще всего сделать это вместе с Шоу «Уральские Пельмени»!
Артисты привезут абсолютно новую гастрольную программу «ЛЕТНЕЕ». Любимые номера, которые просто необходимо увидеть вживую и весёлые интерактивы для зрителей, продолжение историй уже любимых героев и новые, интересные сюжеты и миниатюры. Концерт Шоу «Уральские Пельмени» – это два часа доброго юмора и отличное настроение на много дней вперёд.