6+
Уральские пельмени: летнее
Актёры: Дмитрий Брекоткин, Дмитрий Соколов, Сергей Ершов, Сергей Исаев, Максим Ярица, Сергей Калугин, Данила Пятков, Ксения Корнева и Илана

1 июня
понедельник
19:00
Янтарь-Холл

Чтобы лето выдалось по-настоящему солнечным, надо встречать его солнечными улыбками. А проще всего сделать это вместе с Шоу «Уральские Пельмени»!

Артисты привезут абсолютно новую гастрольную программу «ЛЕТНЕЕ». Любимые номера, которые просто необходимо увидеть вживую и весёлые интерактивы для зрителей, продолжение историй уже любимых героев и новые, интересные сюжеты и миниатюры. Концерт Шоу «Уральские Пельмени» – это два часа доброго юмора и отличное настроение на много дней вперёд.