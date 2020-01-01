Концерты
Новые русские бабки. Кабаре-дуэт

Новые русские бабки. Кабаре-дуэт

Отдохнуть компанией Культурный отдых
16+

Дата и место

22 февраля
воскресенье
18:00
ДК железнодорожников

О событии

Кабаре-дуэт Новые Русские Бабки, один из флагманов среди юмористических проектов страны.

Самые народные Бабки страны подготовили увлекательные истории на самые актуальные и современные темы. Это удивительные, полные горечи и юмора жизненные зарисовки. Тут и острота конфликта и драматизм и мастерские диалоги. Но самое главное, это поистине хит и навсегда запомнится зрителю.

Только в зале вы увидите и услышите все в оригинале. Приходите и вы точно не пожалеете!