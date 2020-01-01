Новые русские бабки. Кабаре-дуэт

Дата и место
|
22 февраля
воскресенье
|18:00
|
ДК железнодорожников
О событии
Кабаре-дуэт Новые Русские Бабки, один из флагманов среди юмористических проектов страны.
Самые народные Бабки страны подготовили увлекательные истории на самые актуальные и современные темы. Это удивительные, полные горечи и юмора жизненные зарисовки. Тут и острота конфликта и драматизм и мастерские диалоги. Но самое главное, это поистине хит и навсегда запомнится зрителю.
Только в зале вы увидите и услышите все в оригинале. Приходите и вы точно не пожалеете!