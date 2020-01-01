Театр
16+
«Отдам бывшего в хорошие руки»
Продолжительность: 1 час 40 минут

14 февраля
суббота
19:00
ДК железнодорожников

История началась с того, что «Районный супермен» Игорь случайно спасает отчаявшуюся девушку Катю от опрометчивого поступка. И после этого у них завязывается романтическая дружба. 

В ходе общения, в гостях у Игоря, дедукция Кати приводит ее к мысли, что он — маньяк! Пока хозяин квартиры отвлекся, девушка уже было захотела сбежать, но как назло, вставив ключ в замОк, случайно сломала его!

Но вскоре, в дом заявляется бывшая супруга Игоря — Мари… Сюжет развивается очень непредсказуемо и комично, зрителей ждет вечер прекрасного легкого юмора и отличного настроения!