Дата и место
|
28 января
среда
|19:00
|
ДК железнодорожников
О событии
Открываем театральный год — целое созвездие любимых актеров на одной сцене в преддверии доброго праздника…
Он пригласил ее на час, а она поселилась в его сердце…
Легкая и светлая, пронизанная тонким юмором и иронией, комедия «Невеста напрокат» впечатляет с первых минут и оставляет после себя массу ярких воспоминаний. Да и как иначе, если в постановке задействованы такие звезды театра и кино!
Хитросплетения повседневности, знакомое многим одиночество, ложь во спасение, любовь и ненависть… Всё есть в этом спектакле, который раскрывает вечно актуальную тему поколений отцов и детей.
Неординарный сюжет и тонкая режиссура, талантливая игра и великолепная драматургия придутся по вкусу любому зрителю!
В главной роли — легенда российского театра и кино – народный артист России, Александр Яковлевич Михайлов. В компании с ним на одной сцене: Жанна Эппле и Анна Литкенс, Мария Рассказова и Вячеслав Гугиев.