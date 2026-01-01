Театр
«Невеста напрокат»

28 января
среда
19:00
ДК железнодорожников

О событии

Открываем театральный год — целое созвездие любимых актеров на одной сцене в преддверии доброго праздника…

Он пригласил ее на час, а она поселилась в его сердце… 

Легкая и светлая, пронизанная тонким юмором и иронией, комедия «Невеста напрокат» впечатляет с первых минут и оставляет после себя массу ярких воспоминаний. Да и как иначе, если в постановке задействованы такие звезды театра и кино!

Хитросплетения повседневности, знакомое многим одиночество, ложь во спасение, любовь и ненависть… Всё есть в этом спектакле, который раскрывает вечно актуальную тему поколений отцов и детей.

Неординарный сюжет и тонкая режиссура, талантливая игра и великолепная драматургия придутся по вкусу любому зрителю!

В главной роли — легенда российского театра и кино – народный артист России, Александр Яковлевич Михайлов. В компании с ним на одной сцене: Жанна Эппле и Анна Литкенс, Мария Рассказова и Вячеслав Гугиев.