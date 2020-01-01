«Париж-Paris»

Дата и место
21 февраля
суббота
|18:00
Театр Николая Захарова
О событии
Триллер, финал которого выбирают зрители.
Персонажи — незнакомые друг другу и далекие друг от друга парижане. Неожиданно они оказываются вовлеченными в игру, сулящую им неплохие дивиденды, но только при одном условии: быть равнодушным и ни при каких обстоятельствах не раскрывать своих истинных чувств. Игроки принимают условие, но удается ли им его выполнить?
Кому из персонажей придётся выйти из игры, а кому остаться и продолжать удивлять-кто пройдёт до конца? Зрители сами решают судьбу персонажей и руководят концовкой спектакля!
Воспламеняющиеся человеческие чувства превращаются в запутанный клубок, в бурю любви! Танго без прикосновений, запутавшиеся в нитях судьбы персонажи, легкий юмор, яркие костюмы, чувственная музыка, уникальное режиссёрское видение — и мир прекрасных иллюзий взрывает правду жизни!
Роли исполняют:
- Заслуженный артист России Николай Захаров
- Заслуженная артистка России Надежда Гайдар
- Артистка Светлана Захарова
- Артист Александр Лазарев
- Артистка Анна Борисова
- Артист Сергей Борисов
Зал открывается за 40 минут до спектакля. Работает театральный буфет.