Театр
«Париж-Paris»

«Париж-Paris»

Отдохнуть компанией Культурный отдых
18+
Купить билет без комиссии
«Париж-Paris»
Режиссер: Заслуженный артист России Николай Захаров
Продолжительность: 2 часа 15 минут с антрактом

Дата и место

21 февраля
суббота
18:00
Театр Николая Захарова

О событии

Триллер, финал которого выбирают зрители. 

Персонажи — незнакомые друг другу и далекие друг от друга парижане. Неожиданно они оказываются вовлеченными в игру, сулящую им неплохие дивиденды, но только при одном условии: быть равнодушным и ни при каких обстоятельствах не раскрывать своих истинных чувств. Игроки принимают условие, но удается ли им его выполнить?

Кому из персонажей придётся выйти из игры, а кому остаться и продолжать удивлять-кто пройдёт до конца? Зрители сами решают судьбу персонажей и руководят концовкой спектакля!

Воспламеняющиеся человеческие чувства превращаются в запутанный клубок, в бурю любви! Танго без прикосновений, запутавшиеся в нитях судьбы персонажи, легкий юмор, яркие костюмы, чувственная музыка, уникальное режиссёрское видение — и мир прекрасных иллюзий взрывает правду жизни!

Роли исполняют:

  • Заслуженный артист России Николай Захаров
  • Заслуженная артистка России Надежда Гайдар
  • Артистка Светлана Захарова
  • Артист Александр Лазарев
  • Артистка Анна Борисова
  • Артист Сергей Борисов

Зал открывается за 40 минут до спектакля. Работает театральный буфет.