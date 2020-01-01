Театр
«Всё отдам за вашего мужа»

18+
Режиссер: Заслуженный артист России Николай Захаров
Продолжительность: 2 часа с антрактом

15 февраля
воскресенье
17:00
Театр Николая Захарова
Великолепный, искрометный текст пьесы, написанный Михаилом Задорновым, моментально закручивает в водоворот парадоксальных событий и неожиданных решений. 

Это эксцентричная комедия в 2-х действиях — одновременно лёгкая и светлая история о превратностях любви и семейной жизни. Героиня с нетерпением ждет супруга и готовит для него праздничный ужин: сегодня исполняется двадцать лет их совместной жизни. Но раздается звонок в дверь, и от семейной идиллии не остается и следа…

От режиссера спектакля, заслуженного артиста России Николая Захарова: «Это история о вечном и узнаваемом; бракоразводная комедия, как ни странно, о любви. Пьеса хороша. Определяющая цитата  спектакля —  «Что же делать, если женщин много, а счастливыми всем быть хочется? Вот бедные мужчины и разрываются на части— их тоже понять можно!»

Бракоразводная комедия по пьесе М. Задорнова «Последняя попытка»

Зал открывается за 40 минут до спектакля. Работает театральный буфет.