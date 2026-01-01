Джаз клуб при свечах

Расписание
|
8 февраля
воскресенье
|18:00
|
Театр Николая Захарова
|
22 февраля
воскресенье
|18:00
|
Театр Николая Захарова
О событии
Все места за столиками. Комплимент от театра.
- Илья Пищенко — фортепиано, вокал.
- Иван Шевцов — саксофон.
Имена других музыкантов пока держим в секрете.
- Илья Пищенко — Калининградский и Петербургский джазовый музыкант, мультиинструменталист, владеющий несколькими музыкальными инструментами (фортепиано, аккордеон, гитара) и обладающий завораживающим голосом, композитор, чьи произведения звучат в спектаклях и на сценах Москвы, Санкт-Петербурга, Таллина и Калининграда.
Яркая программа хитов джазовой музыки в инструментальном и вокальном исполнении.
Зал открывается за 40 минут до концерта. Работает театральный буфет.