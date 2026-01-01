Концерты
Джаз клуб при свечах

Отдохнуть компанией Культурный отдых
6+
8 февраля
воскресенье
18:00
Театр Николая Захарова
22 февраля
воскресенье
18:00
Театр Николая Захарова
Все места за столиками. Комплимент от театра.

  • Илья Пищенко — фортепиано, вокал.
  • Иван Шевцов — саксофон.

Имена других музыкантов пока держим в секрете. 

  • Илья Пищенко — Калининградский и Петербургский джазовый музыкант, мультиинструменталист, владеющий несколькими музыкальными инструментами (фортепиано, аккордеон, гитара) и обладающий завораживающим голосом, композитор, чьи произведения звучат в спектаклях и на сценах Москвы, Санкт-Петербурга, Таллина и Калининграда. 

Яркая программа хитов джазовой музыки в инструментальном и вокальном исполнении.

Зал открывается за 40 минут до концерта. Работает театральный буфет.