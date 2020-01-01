«Мастер и Маргарита». Бал

Дата и место
|
7 февраля
суббота
|17:00
|
Театр Николая Захарова
О событии
Театр превращается в мистическое пространство, где зритель не знает откуда появляются и куда исчезают герои. Зрители оказываются участниками действия и получают уникальную возможность: перемещаться по разным местам событий. Это и бассейн, где совершают колдовской обряд Маргарита и Гелла, и гримерная с фокусами черной магии и отражениями в зеркалах, и территория Воланда, где он напрямую ведет диалог о семи пороках и запретных желаниях. Это и территория бара с дегустацией напитков от настоящего винокура, скрытая от посторонних глаз, где Фагот с Бегемотом рассказывают об особенностях каждого напитка.
Все променад-переходы (четыре разных маршрута в черных масках) приводят в главный зал, где и начинается Бал Воланда-зрители оказываются за столиками, где им подают некий напиток, может тот, который Азазелло принес Мастеру и Маргарите?.. Мистические танцы перемешиваются с вокалом и действием персонажей. Коронование Маргариты и превращение самых смелых зрителей в шахматные фигуры- возможность сделать 3 роковых хода…
Вас ждет нечто, чего вы никогда не видели!
«Колдовству, как известно, стоит только начаться, а там уже его ничем не остановишь…» Будет горячо!.. Приходи!
Зал открывается за 30 минут до спектакля.