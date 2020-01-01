Режиссер: Заслуженный артист России Николай Захаров
Продолжительность: 2 часа 15 минут с антрактом
Дата и место
6 февраля
пятница
|19:00
Театр Николая Захарова
О событии
Герой постановки, богатый издатель придумал необычное развлечение. По средам он и его друзья устраивают ужин, на который каждый должен привести… полного придурка. Тот, чей придурок больше всех насмешит компанию, будет объявлен победителем. Фуршет для придурка оборачивается вовсе не так, как планировал хозяин. В финале спектакля уже не понятно, кто же остается в дураках. Великолепный актерский состав, стремительный сюжет и «режиссерский хайп».
Постановочная группа
- Автор фантазии на тему известного сюжета — Яков Шереметьев
- Автор художественной инсценировки — саммари — Заслуженный артист России — Николай Захаров
- Звукорежиссер — Александр Костенко
- Автор песен — Павел Барышев
- Хореограф — Юрий Малиновский
В спектакле заняты:
- Заслуженный артист России Николай Захаров
- Артистка Светлана Захарова
- Артист Александр Лазарев
- Артист Евгений Санеев
- Артистка Мария Авраменко
- Артистка Анна Борисова
- Артистка Диана Горбунова
Зал открывается за 40 минут до спектакля. Работает театральный буфет.