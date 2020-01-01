Дата и место
|
28 февраля
суббота
|18:00
|
«Музыка, покорившая мир»2026-02-28T18:00:00.000+02:00
О событии
Приглашаем насладиться грандиозным музыкальным событием, которое соберёт лучших музыкантов региона и юные таланты нашей области.
Великолепные инструменты — орган, фортепиано, скрипка и гобой — соединятся в едином ансамбле, создавая уникальное звучание, способное тронуть даже самое холодное сердце.
Это путешествие по страницам истории музыки, богатое традициями и эмоциями, оставит неизгладимый след в вашей душе.
Добро пожаловать на этот прекрасный вечер классической музыки!
Исполнители: лауреат международного конкурса и Премии Калининградской области «Признание» Анна Ушакова (фортепиано), лауреаты международных конкурсов Мария Гаврилюк (орган), Елена Токовинина (скрипка), учащаяся филиала «Балтийский» Центральной Музыкальной Школы — Академии исполнительского искусства Мария Крымцова (гобой).
В программе:
- Т. Альбинони — Адажио
- А. Вивальди — «Шторм» из концерта «Времена года»
- А. Марчелло — Адажио
- Л. Ван Бетховен — «К Элизе»
- А. Паскулли — «Сувенир из Неаполя»
- П. И. Чайковский — «Русский танец» из балета «Лебединое озеро»
- Ф. Шопен — Фантазия-экспромт
- Ж. Бизе — А. Бубельников – сюита на темы «Кармен»
- Дж. Уильямс — «Список Шиндлера»
- Ф. Лист — Венгерская Рапсодия no. 2
- И. С. Бах — Токката и фуга ре минор
Ведущая — М. Иргашева