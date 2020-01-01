Концерты
«Музыка, покорившая мир»

Дата и место

28 февраля
суббота
18:00
Филармония

О событии

Приглашаем насладиться грандиозным музыкальным событием, которое соберёт лучших музыкантов региона и юные таланты нашей области.

Великолепные инструменты — орган, фортепиано, скрипка и гобой — соединятся в едином ансамбле, создавая уникальное звучание, способное тронуть даже самое холодное сердце.

Это путешествие по страницам истории музыки, богатое традициями и эмоциями, оставит неизгладимый след в вашей душе.

Добро пожаловать на этот прекрасный вечер классической музыки!

Исполнители: лауреат международного конкурса и Премии Калининградской области «Признание» Анна Ушакова (фортепиано), лауреаты международных конкурсов Мария Гаврилюк (орган), Елена Токовинина (скрипка), учащаяся филиала «Балтийский» Центральной Музыкальной Школы — Академии исполнительского искусства Мария Крымцова (гобой). 

В программе:

  • Т. Альбинони — Адажио
  • А. Вивальди — «Шторм» из концерта «Времена года»
  • А. Марчелло — Адажио
  • Л. Ван Бетховен — «К Элизе»
  • А. Паскулли — «Сувенир из Неаполя»
  • П. И. Чайковский — «Русский танец» из балета «Лебединое озеро»
  • Ф. Шопен — Фантазия-экспромт
  • Ж. Бизе — А. Бубельников – сюита на темы «Кармен»
  • Дж. Уильямс — «Список Шиндлера»
  • Ф. Лист — Венгерская Рапсодия no. 2
  • И. С. Бах — Токката и фуга ре минор

Ведущая — М. Иргашева