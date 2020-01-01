Концерты
Дата и место

27 февраля
пятница
19:00
Филармония

О событии

Камерный оркестр приглашает: Кинохиты .Э.Морриконе, Н.Рота, М.Таривердиев, Э.Артемьев 

Исполнители: Камерный оркестр Калининградской областной филармонии имени Е.Ф. Светланова (художественный руководитель и главный дирижёр — лауреат международных конкурсов Елена Толкачёва)

Солисты: лауреаты Премии Калининградской области «Признание» Виктория Бобкова (вокал), Александр Дудницкий (вокал), лауреат международного конкурса и Премии Калининградской области «Признание» Юлия Василькова (вокал); Александр Добролюбов (ударные), Павел Добронравов (труба)

В программе: Музыка Эннио Морриконе, Эдуарда Артемьева, Нино Роты, Микаэла Таривердиева

Ведущая — М.Иргашева 