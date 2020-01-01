Дата и место
27 февраля
пятница
|19:00
О событии
Камерный оркестр приглашает: Кинохиты .Э.Морриконе, Н.Рота, М.Таривердиев, Э.Артемьев
Исполнители: Камерный оркестр Калининградской областной филармонии имени Е.Ф. Светланова (художественный руководитель и главный дирижёр — лауреат международных конкурсов Елена Толкачёва)
Солисты: лауреаты Премии Калининградской области «Признание» Виктория Бобкова (вокал), Александр Дудницкий (вокал), лауреат международного конкурса и Премии Калининградской области «Признание» Юлия Василькова (вокал); Александр Добролюбов (ударные), Павел Добронравов (труба)
В программе: Музыка Эннио Морриконе, Эдуарда Артемьева, Нино Роты, Микаэла Таривердиева
Ведущая — М.Иргашева