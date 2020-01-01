Дата и место
|
26 февраля
четверг
|19:00
|
«Мы любовники, море»2026-02-26T19:00:00.000+02:00
О событии
Исполнители: солисты -вокалисты, лауреат международных конкурсов Мария Гаврилюк (орган), инструментальная группа — лауреаты международных конкурсов Елена Диброва (скрипка), Людмила Пудовикова (рояль), Людмила Ясюченя (контрабас), Сурен Погосян (саксофон), Ирина Урушадзе (флейта), Александр Добролюбов (ударные), Александр Тарасюк (гитара)
В программе: стихи А.Вознесенского, музыка Э.Артемьева, Э. Морриконе, Дж. Каччини, Романо Мусумарры, Джорджио Флавио Пинтуса, Элтона Джона
Ведущие — М.Кузнецов, М.Иргашева