«Мы любовники, море»

26 февраля
четверг
19:00
Филармония

Исполнители: солисты -вокалисты, лауреат международных конкурсов Мария Гаврилюк (орган), инструментальная группа — лауреаты международных конкурсов Елена Диброва (скрипка), Людмила Пудовикова (рояль), Людмила Ясюченя (контрабас), Сурен Погосян (саксофон), Ирина Урушадзе (флейта), Александр Добролюбов (ударные), Александр Тарасюк (гитара)

В программе: стихи А.Вознесенского, музыка Э.Артемьева, Э. Морриконе, Дж. Каччини, Романо Мусумарры, Джорджио Флавио Пинтуса, Элтона Джона

Ведущие — М.Кузнецов, М.Иргашева 