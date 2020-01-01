Концерты
«Взвейтесь, знамёна!». Героическая классика

Дата и место

23 февраля
понедельник
18:00
Филармония

О событии

«Взвейтесь, знамёна!». Героическая классика. Орган и рояль 

Исполнители: лауреат международных конкурсов Мария Гаврилюк (орган), лауреат международного конкурса и Премии Калининградской области «Признание» Анна Ушакова (фортепиано)

В программе:

  • А. Глазунов — «Русская фантазия» (транскрипция для рояля и органа)
  • С. Франк — «Героическая пьеса»
  • А. Скрябин — Этюд cis-moll, op.2 no.1, этюд dis-moll, op.8 no.12 «Революционный»
  • К. Феррари — Токката на хорал «Взвейтесь, знамёна царские»
  • С. В. Рахманинов — Прелюдия соль минор соч. 23, no. 5
  • С. В. Рахманинов — «Русская песня» и «Слава» из дуэтов оп. 11
  • Ф. Лист — «Прелюды» (транскрипция для рояля и органа)

Ведущая — Н. Анисимова