Дата и место
|
23 февраля
понедельник
|18:00
|
«Взвейтесь, знамёна!». Героическая классика2026-02-23T18:00:00.000+02:00
О событии
«Взвейтесь, знамёна!». Героическая классика. Орган и рояль
Исполнители: лауреат международных конкурсов Мария Гаврилюк (орган), лауреат международного конкурса и Премии Калининградской области «Признание» Анна Ушакова (фортепиано)
В программе:
- А. Глазунов — «Русская фантазия» (транскрипция для рояля и органа)
- С. Франк — «Героическая пьеса»
- А. Скрябин — Этюд cis-moll, op.2 no.1, этюд dis-moll, op.8 no.12 «Революционный»
- К. Феррари — Токката на хорал «Взвейтесь, знамёна царские»
- С. В. Рахманинов — Прелюдия соль минор соч. 23, no. 5
- С. В. Рахманинов — «Русская песня» и «Слава» из дуэтов оп. 11
- Ф. Лист — «Прелюды» (транскрипция для рояля и органа)
Ведущая — Н. Анисимова