Дата и место
22 февраля
воскресенье
|12:00
Музыкальный спектакль «Гензель и Гретель»
О событии
Музыкальный спектакль «Гензель и Гретель» по мотивам немецкого фольклора и одноименной сказки братьев Гримм. Эта захватывающая история о том, как юные брат и сестра, обманутые злой мачехой и оставленные в лесу, попали в плен к страшной колдунье, живущей в домике из пряников и сладостей. Преодолев все трудности, смелые и находчивые дети сумели спастись и благополучно вернулись домой, доказав, что в хорошей сказке добро всегда побеждает зло. Волшебное повествование в спектакле филармонии «Гензель и Гретель» сопровождается столь же волшебной музыкой – замечательными мелодиями немецких классиков Ф. Мендельсона, И. Баха, И. Брамса, Людвига ван Бетховена (знаменитый «Сурок»), а также фрагментами написанной в конце 19 века романтической оперы «Гензель и Гретель» немецкого композитора Энгельберта Хумпердинка.
Исполнители: Юлия Василькова, Александр Иванников, Динара Сарсекеева, Ксения Азарнина , Мария Гаврилюк (орган), Полина Гайчук (арфа), Ирина Кулешова (флейта). Читает сказку — Виктория Бобкова
Руководитель программы — лауреат Премии Калининградской области «Признание» Виктория Бобкова.