«Защитникам Отечества посвящается»

Дата и место
22 февраля
воскресенье
|18:00
О событии
Исполнители: Концертный духовой оркестр Калининградской областной филармонии (художественный руководитель — заслуженный артист РФ Эдуард Гантовский, дирижеры — народный артист РФ Виктор Бобков, Роман Иванов), лауреат Премии Калининградской области «Признание» Александр Дудницкий (баритон), лауреаты международных конкурсов Динара Сарсекеева (сопрано), Ксения Азарнина (сопрано), Александр Иванников (тенор).