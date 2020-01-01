Концерты
«Защитникам Отечества посвящается»

6+
Дата и место

22 февраля
воскресенье
18:00
Филармония

О событии

Исполнители: Концертный духовой оркестр Калининградской областной филармонии (художественный руководитель — заслуженный артист РФ Эдуард Гантовский, дирижеры — народный артист РФ Виктор Бобков, Роман Иванов), лауреат Премии Калининградской области «Признание» Александр Дудницкий (баритон), лауреаты международных конкурсов Динара Сарсекеева (сопрано), Ксения Азарнина (сопрано), Александр Иванников (тенор). 