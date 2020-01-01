Концерты
«Голоса земли и воды». Органный перфоманс

Дата и место

21 февраля
суббота
18:00
Филармония

О событии

Театрализованное действо, посвященное природе, красоте и музыке

Наша главная цель – коснуться человеческой души, заглянуть в потаённые уголки сердца в поисках любви. Самый короткий путь к себе проходит через звуки – звучание природы.

В поисках умиротворения мы прислушиваемся к ней. Как звучит океан, горы, пустыни, небо с парящими в нем облаками? Как звучит жемчужина, поднятая со дна моря влюбленным юношей? Как звучит первая встреча глаз двух влюбленных? Как звучит мир, наполненный любовью? А как звучат нелюбовь, гордость, тщеславие и жажда власти над миром, над всем творением? Чем всё это грозит миру и человечеству? На эти темы мы предлагаем поразмышлять, окунувшись в атмосферу музыкальных и зрительных ассоциаций на сцене концертного зала Калининградской филармонии. Перформанс погружает зрителя в атмосферу различных эмоций. Музыка проведет нас от самых истоков жизни, через картины идиллии и ужасающие экологические катастрофы (М. Таривердиев, отрывок из симфонии «Чернобыль»), напомнив, что экология собственной души и есть путь к спасению окружающего мира. Это про каждого из нас.

Важной и неотъемлемой образной составляющей нашего действа являются пластические импровизации уникального калининградского коллектива — театра «Дель», они иллюстрируют произведения в исполнении органа.

Авторы и исполнители: лауреаты международных конкурсов М.Гаврилюк (орган), лауреаты Премии Калининградской области «Признание» Ю. Василькова (вокал) и В.Бобкова (художественное слово); П. Гайчук (арфа), А. Добролюбов (ударные), П. Добронравов (труба), Театр «Дель». 

В программе:

  • О. Мессиан — Le banquet celeste («Небесный пир»),
  • Ж.-М. Жарр — «Ethnicolor»,
  • А. Бадаламенти — Саундтрек к сериалу «Твин Пикс»,
  • Дж. Хисаиши — «Станция №6»,
  • Саундтрек к аниме «Унесённые призраками»,
  • Л. Рохас — «Полёт кондора»,
  • К. Дженкинс — «Adiemus»,
  • А. Петров — Саундтрек к к/ф «Человек-амфибия»,
  • А.П. Бородин — «Улетай на крыльях ветра»,
  • А. Зацепин — Саундтрек к к/ф «Капитан Немо»,
  • Э. Артемьев — «Урга»,
  • Э. Морриконе — Саундтрек к к/ф «Хороший, плохой, злой»,
  • М. Таривердиев — Часть 2 «Quo vadis» из симфонии для органа «Чернобыль»,
  • М. Джексон — «Песнь земли»