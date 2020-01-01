«Голоса земли и воды». Органный перфоманс

Дата и место
|
21 февраля
суббота
|18:00
|
«Голоса земли и воды». Органный перфоманс2026-02-21T18:00:00.000+02:00
О событии
Театрализованное действо, посвященное природе, красоте и музыке
Наша главная цель – коснуться человеческой души, заглянуть в потаённые уголки сердца в поисках любви. Самый короткий путь к себе проходит через звуки – звучание природы.
В поисках умиротворения мы прислушиваемся к ней. Как звучит океан, горы, пустыни, небо с парящими в нем облаками? Как звучит жемчужина, поднятая со дна моря влюбленным юношей? Как звучит первая встреча глаз двух влюбленных? Как звучит мир, наполненный любовью? А как звучат нелюбовь, гордость, тщеславие и жажда власти над миром, над всем творением? Чем всё это грозит миру и человечеству? На эти темы мы предлагаем поразмышлять, окунувшись в атмосферу музыкальных и зрительных ассоциаций на сцене концертного зала Калининградской филармонии. Перформанс погружает зрителя в атмосферу различных эмоций. Музыка проведет нас от самых истоков жизни, через картины идиллии и ужасающие экологические катастрофы (М. Таривердиев, отрывок из симфонии «Чернобыль»), напомнив, что экология собственной души и есть путь к спасению окружающего мира. Это про каждого из нас.
Важной и неотъемлемой образной составляющей нашего действа являются пластические импровизации уникального калининградского коллектива — театра «Дель», они иллюстрируют произведения в исполнении органа.
Авторы и исполнители: лауреаты международных конкурсов М.Гаврилюк (орган), лауреаты Премии Калининградской области «Признание» Ю. Василькова (вокал) и В.Бобкова (художественное слово); П. Гайчук (арфа), А. Добролюбов (ударные), П. Добронравов (труба), Театр «Дель».
В программе:
- О. Мессиан — Le banquet celeste («Небесный пир»),
- Ж.-М. Жарр — «Ethnicolor»,
- А. Бадаламенти — Саундтрек к сериалу «Твин Пикс»,
- Дж. Хисаиши — «Станция №6»,
- Саундтрек к аниме «Унесённые призраками»,
- Л. Рохас — «Полёт кондора»,
- К. Дженкинс — «Adiemus»,
- А. Петров — Саундтрек к к/ф «Человек-амфибия»,
- А.П. Бородин — «Улетай на крыльях ветра»,
- А. Зацепин — Саундтрек к к/ф «Капитан Немо»,
- Э. Артемьев — «Урга»,
- Э. Морриконе — Саундтрек к к/ф «Хороший, плохой, злой»,
- М. Таривердиев — Часть 2 «Quo vadis» из симфонии для органа «Чернобыль»,
- М. Джексон — «Песнь земли»