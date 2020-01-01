Дата и место
|
15 февраля
воскресенье
|18:00
|
«Ты — моя мелодия»2026-02-15T18:00:00.000+02:00
О событии
«Мало кто в отечественном эстрадном искусстве мог соперничать с Муслимом Магомаевым, чей восхитительный баритон, высокий артистизм покорили не одно поколение», — писал известный отечественный музыковед Святослав Бэлза.
Творчество этого замечательного певца – яркая страница в истории отечественной музыкальной культуры. В его искусстве границы, разделяющие «высокий» и «низкий» жанры, кажутся условными и несущественными, настолько «по-магомаевски» близким сердцу звучит у него каждое произведение… Песни советских композиторов, которые талантливо исполняли Муслим Магомаев, Тамара Синявская имели огромную популярность и всенародную любовь. Именно их исполнят ведущие солисты и Концертный духовой оркестр филармонии в этот вечер.
Исполнители: Концертный духовой оркестр Калининградской областной филармонии (художественный руководитель — заслуженный артист РФ Эдуард Гантовский, дирижеры — народный артист РФ Виктор Бобков, Роман Иванов),
Солисты — лауреаты Премии Калининградской области «Признание» Виктория Бобкова, Александр Дудницкий
В программе: Песни из репертуара Муслима Магомаева, Тамары Синявской
Ведущие — М. Иргашева, М.Кузнецов.