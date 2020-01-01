Дата и место
15 февраля
воскресенье
Музыкальный спектакль «Мойдодыр»
О событии
«Ах, ты гадкий! Ах, ты грязный! Неумытый поросенок...»
Вряд ли найдутся те, кто не знает знаменитых строчек Корнея Чуковского, воспитывающих в детях любовь к чистоте и опрятному внешнему виду.
Как вы помните, принадлежат эти слова Мойдодыру — говорящему умывальнику из сказки любимого писателя.
Обожаемый детьми персонаж оживёт на сцене филармонии в воскресенье.. И не только научит наших юных гостей тому, как соблюдать личную гигиену. Но и поднимет вечный вопрос о противостоянии добра и зла — чистоты и неряшливости.
История, с тонким юмором рассказанная артистами филармонии, не оставит равнодушными, в том числе и взрослых. А чудесная музыка композитора Юрия Левитина по-особенному раскроет яркие образы шедевра детской классики.
Исполняют: Юлия Василькова, Руслан Омиров, Виктория Бобкова, Максим Кузнецов, Динара Сарсекеева, Ксения Азарнина, Александр Иванников, Анна Юсупова (орган), Ольга Матвеева (рояль), Ирина Кулешова (флейта)
Ведущая — М. Иргашева
Руководитель программы — лауреат Премии Калининградской области «Признание» Виктория Бобкова