Театр
Музыкальный спектакль «Мойдодыр»

0+
Дата и место

15 февраля
воскресенье
12:00
Филармония

О событии

«Ах, ты гадкий! Ах, ты грязный! Неумытый поросенок...»

Вряд ли найдутся те, кто не знает знаменитых строчек Корнея Чуковского, воспитывающих в детях любовь к чистоте и опрятному внешнему виду.

Как вы помните, принадлежат эти слова Мойдодыру — говорящему умывальнику из сказки любимого писателя.

Обожаемый детьми персонаж оживёт на сцене филармонии в воскресенье.. И не только научит наших юных гостей тому, как соблюдать личную гигиену. Но и поднимет вечный вопрос о противостоянии добра и зла — чистоты и неряшливости.

История, с тонким юмором рассказанная артистами филармонии, не оставит равнодушными, в том числе и взрослых. А чудесная музыка композитора Юрия Левитина по-особенному раскроет яркие образы шедевра детской классики.

Исполняют: Юлия Василькова, Руслан Омиров, Виктория Бобкова, Максим Кузнецов, Динара Сарсекеева, Ксения Азарнина, Александр Иванников, Анна Юсупова (орган), Ольга Матвеева (рояль), Ирина Кулешова (флейта)

Ведущая — М. Иргашева

Руководитель программы — лауреат Премии Калининградской области «Признание» Виктория Бобкова