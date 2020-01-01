Концерты
Шедевры музыки барокко

12+
Дата и место

14 февраля
суббота
18:00
Филармония

О событии

Исполнители: Камерный оркестр Калининградской областной филармонии имени Е.Ф. Светланова (художественный руководитель и главный дирижёр — лауреат международных конкурсов Елена Толкачёва)

Солисты — лауреат Премии Калининградской области «Признание» Виктория Бобкова (меццо-сопрано), лауреаты международных конкурсов Динара Сарсекеева (сопрано), Мария Гаврилюк (орган), Елена Токовинина (скрипка), Анна Юсупова (клавесин)

В программе:

  • А. Вивальди — Концерты «Зима», «Весна» из цикла «Времена года»
  • А. Вивальди — Концерт для струнных и клавесина соль минор, RV157
  • Арии Д. Перголези, Ф. Генделя, органная музыка И. С. Баха

Ведущая — Н. Анисимова 