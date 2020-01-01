Шедевры музыки барокко

Дата и место
|
14 февраля
суббота
|18:00
|
Шедевры музыки барокко2026-02-14T18:00:00.000+02:00
О событии
Исполнители: Камерный оркестр Калининградской областной филармонии имени Е.Ф. Светланова (художественный руководитель и главный дирижёр — лауреат международных конкурсов Елена Толкачёва)
Солисты — лауреат Премии Калининградской области «Признание» Виктория Бобкова (меццо-сопрано), лауреаты международных конкурсов Динара Сарсекеева (сопрано), Мария Гаврилюк (орган), Елена Токовинина (скрипка), Анна Юсупова (клавесин)
В программе:
- А. Вивальди — Концерты «Зима», «Весна» из цикла «Времена года»
- А. Вивальди — Концерт для струнных и клавесина соль минор, RV157
- Арии Д. Перголези, Ф. Генделя, органная музыка И. С. Баха
Ведущая — Н. Анисимова