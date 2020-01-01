Дата и место
13 февраля
пятница
|19:00
Концерт органной музыки: от Баха до Уильямса
О событии
Органистка Анна Юсупова представляет программу, в которую вошли произведения Баха, Франка, Куперена, Таривердиева, Уильямса, Боэльмана. Музыкальное путешествие от эпохи барокко до XX века в сопровождении Короля музыкальных инструментов - органа Калининградской филармонии - придётся по вкусу всем слушателям.
Анна Юсупова - выпускница Санкт-Петербургской консерватории по классу органа и клавесина, дипломант XV Открытого международного фестиваля-конкурса "Гатчина -Санкт-Петербург", обладатель нескольких специальных премий Международного конкурса имени М. Таривердиева.
Исполнитель: лауреат международных конкурсов Анна Юсупова (орган)
Ведущая — М. Иргашева