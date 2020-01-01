Концерты
Концерт органной музыки: от Баха до Уильямса

Дата и место

13 февраля
пятница
19:00
Филармония

О событии

Органистка Анна Юсупова представляет программу, в которую вошли произведения Баха, Франка, Куперена, Таривердиева, Уильямса, Боэльмана. Музыкальное путешествие от эпохи барокко до XX века в сопровождении Короля музыкальных инструментов - органа Калининградской филармонии - придётся по вкусу всем слушателям.

Анна Юсупова - выпускница Санкт-Петербургской консерватории по классу органа и клавесина, дипломант XV Открытого международного фестиваля-конкурса "Гатчина -Санкт-Петербург", обладатель нескольких специальных премий Международного конкурса имени М. Таривердиева.

Исполнитель: лауреат международных конкурсов Анна Юсупова (орган)

Ведущая — М. Иргашева