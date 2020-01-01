Дата и место
12 февраля
четверг
|19:00
«Волшебный мир Хаяо Миядзаки»2026-02-12T19:00:00.000+02:00
О событии
Гениальный Хаяо Миядзаки получил кинематографический Оскар «за оказание глубокого влияния на мировую анимацию, вдохновляя целое поколение художников работать в этой области и освещая ее безграничный потенциал». В его необычайных мирах грань между реальным и фантастическим так условна, что кажется нет ничего естественнее их неразрывности. Точно так же звуки, легко отрываясь от пальцев музыканта, летят, увлекая слушателей в иные измерения. Чудесная музыка, мастерство солистов и музыкантов филармонии (в том числе — лауреатов международных конкурсов Марии Гаврилюк (орган) и Евы Симуран (вокал) разбудят воображение и будут сопровождать слушателей в удивительном путешествии вместе с любимыми героями аниме, которые в каждом из знаменитых мультфильмов отправляются на поиски собственного пути и непременно его находят.
Исполнители: лауреат Премии Калининградской области «Признание» Виктория Бобкова, лауреаты международных конкурсов Ева Симуран (вокал), Мария Гаврилюк (орган); Александр Тарасюк (гитара), Руслан Хачатуров (ударные), Ирина Урушадзе (флейта), Сурен Погосян (саксофон), лауреаты международного конкурса Елена Диброва (скрипка), Людмила Пудовикова (рояль).
В программе: музыка из мультфильмов японского режиссера-аниматора Х.Миядзаки.
Ведущий — М. Кузнецов.
Руководитель программы — лауреат международных конкурсов Людмила Пудовикова.