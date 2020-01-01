Дата и место
|
8 февраля
воскресенье
|12:00
|
Музыкальная сказка «Гуси-лебеди: перезагрузка»2026-02-08T12:00:00.000+02:00
О событии
Музыкальный спектакль «Гуси-лебеди: перезагрузка» — приятная и легкая постановка с фантастическим сюжетом и оригинальной подачей, всегда проходит в филармонии с аншлагом и пользуется огромной любовью у маленьких зрителей. Вас ждет новое прочтение легендарной сказки с нетривиальным сюжетом, экстравагантной подачей и небанальными героями.
Интриги, тайны, крутой фолк-хоррор, рэп-батлы и великолепное музыкальное сопровождение… И хоть в этой постановке основной сюжет угадывается с первых минут, в конце вас ждет интрига, которая не обманет ваших ожиданий! Ну, и конечно, добро обязательно победит зло, потому что «Гуси-лебеди: перезагрузка» — это волшебство, да и только!
Исполняют: М.Кузнецов, М. Афонина, Ю.Василькова, А. Иванников, Д.Сарсекеева, К.Азарнина, Е.Пахомова, Э.Козырева
Ведущая – М. Иргашева
Руководитель программы — лауреат Премии Калининградской области «Признание» Виктория Бобкова