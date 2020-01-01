Дата и место
8 февраля
Песни СССР
О событии
В наш стремительный век так хочется иногда мысленно вернуться в прошлое и снова окунуться в мир прекрасных песен, которые отличает изысканность мелодий, глубина и вдумчивость текстов, а также какое-то особое настроение, которое они создают. В советскую эпоху творили такие талантливые композиторы, как Исаак Дунаевский, Арно Бабаджанян, Александра Пахмутова, Раймонд Паулс, Андрей Петров и многие другие.
В этот вечер программа филармонии «Молодёжная академия искусств» представляет концерт, составленный из самых известных песен советских композиторов, музыки, отражающей судьбоносные события в жизни нашего государства и мира. В этом проекте будет представлено музыкальное послание целой культурной эпохи из репертуара легендарных Анны Герман, Майи Кристалинской, Муслима Магомаева, Аиды Ведищевой и других мэтров советской эстрады.
Этот вечер — путешествие назад в СССР, в золотую эпоху советской музыки, встреча с лучшими образцами вокального искусства ХХ века.
Исполнители: лауреаты Премии Калининградской области «Признание» Виктория Бобкова, Александр Дудницкий, лауреаты международных конкурсов Динара Сарсекеева, Ксения Азарнина, Александр Иванников, инструменталисты: Александр Добролюбов (ударные), Сурен Погосян (саксофон), Александр Тарасюк (гитара), Ирина Урушадзе (флейта), Людмила Ясюченя (контрабас), лауреаты международного конкурса Елена Диброва (скрипка), Людмила Пудовикова (рояль)
В программе: Песни на стихи Е. Евтушенко, А. Вознесенского, музыка Р. Паулса, А. Бабаджаняна, А. Петрова, из репертуара Анны Герман, Майи Кристаллинской, Муслима Магомаева, Аиды Ведищевой
Руководитель программы — лауреат международных конкурсов Людмила Пудовикова
Ведущий — М. Кузнецов