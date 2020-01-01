Концерты
Шедевры фортепианной романтики. Франк. Брамс. Лист.

Шедевры фортепианной романтики. Франк. Брамс. Лист.

Отдохнуть компанией Культурный отдых
6+
Купить билет без комиссии

Дата и место

7 февраля
суббота
18:00
Филармония

О событии

Шедевры фортепианной романтики. Франк. Брамс. Лист 

Автор проекта и исполнитель: лауреат Международного конкурса и Премии Калининградской области «Признание» Анна Ушакова (рояль)

В программе:

  • С. Франк — Прелюдия, хорал и фуга для фортепиано, FWV 21
  • Й. Брамс — Интермеццо A-dur, op.118 №2
  • Интермеццо b-moll, op. 117 №2
  • Ф.Лист — Мефисто-вальс № 1 (Танец в деревенском кабачке — 2-й эпизод из` — 2-й эпЛенау) для фортепиано, S.514
  • Ф. Лист — Соната h-moll