7 февраля
суббота
|18:00
Шедевры фортепианной романтики. Франк. Брамс. Лист
Автор проекта и исполнитель: лауреат Международного конкурса и Премии Калининградской области «Признание» Анна Ушакова (рояль)
В программе:
- С. Франк — Прелюдия, хорал и фуга для фортепиано, FWV 21
- Й. Брамс — Интермеццо A-dur, op.118 №2
- Интермеццо b-moll, op. 117 №2
- Ф.Лист — Мефисто-вальс № 1 (Танец в деревенском кабачке — 2-й эпизод из` — 2-й эпЛенау) для фортепиано, S.514
- Ф. Лист — Соната h-moll