Концерты
Зимний хит-парад на органе

6+
Дата и место

6 февраля
пятница
19:00
Филармония

О событии

Приглашаем вас на особенный концерт органной музыки в исполнении лауреата международных конкурсов Марии Гаврилюк. Вас ждёт захватывающее путешествие сквозь музыкальные эпохи и стили, объединённое темой зимних радостей и волшебства.

Этот концерт — идеальный способ погрузиться в атмосферу чуда, насладиться чарующей музыкой органа и провести зимний вечер в компании ярких музыкальных шедевров. Не пропустите!

Исполнитель: лауреат международных конкурсов Мария Гаврилюк (орган)

В программе:

  • И. С. Бах — Токката и фуга ре минор, BWV 565
  • А. Вивальди — 1 часть концерта «Зима» из цикла «Времена Года»
  • С. Франк — Прелюдия, фуга и вариация
  • М. Дюпре — Вариации на Ноэль, опус 20
  • Г. Свиридов — «Метель» (транскрипция для органа)
  • П. И. Чайковский — музыка из балета «Щелкунчик» (транскрипция для органа)

Ведущая — Н.Анисимова