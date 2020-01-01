Дата и место
6 февраля
пятница
Зимний хит-парад на органе
О событии
Приглашаем вас на особенный концерт органной музыки в исполнении лауреата международных конкурсов Марии Гаврилюк. Вас ждёт захватывающее путешествие сквозь музыкальные эпохи и стили, объединённое темой зимних радостей и волшебства.
Этот концерт — идеальный способ погрузиться в атмосферу чуда, насладиться чарующей музыкой органа и провести зимний вечер в компании ярких музыкальных шедевров. Не пропустите!
Исполнитель: лауреат международных конкурсов Мария Гаврилюк (орган)
В программе:
- И. С. Бах — Токката и фуга ре минор, BWV 565
- А. Вивальди — 1 часть концерта «Зима» из цикла «Времена Года»
- С. Франк — Прелюдия, фуга и вариация
- М. Дюпре — Вариации на Ноэль, опус 20
- Г. Свиридов — «Метель» (транскрипция для органа)
- П. И. Чайковский — музыка из балета «Щелкунчик» (транскрипция для органа)
Ведущая — Н.Анисимова