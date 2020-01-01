Концерты
Концерт органной музыки: от Баха до Queen

Концерт органной музыки: от Баха до Queen

Отдохнуть компанией Культурный отдых
6+
Купить билет без комиссии

Дата и место

1 февраля
воскресенье
18:00
Филармония

О событии

Иоганн Себастьян Бах, Эдвард Григ, Джон Уильямс, «Квин», Петр Ильич Чайковский и «Аэросмит»… Что может объединить этих музыкантов из совершенно разных стран и эпох? В зале филармонии столь смелый музыкальный «коктейль» составит «дуэт» органа филармонии и органистки Анны Юсуповой.

Анна Юсупова — выпускница Санкт-Петербургской консерватории по классу органа и клавесина, дипломант XV Открытого международного фестиваля-конкурса «Гатчина. Санкт-Петербург», обладатель специальной премии «Надежда Отечества» и премии имени Эрнста Теодора Амадея Гофмана Международного конкурса имени М. Таривердиева.

Исполнитель: лауреат международных конкурсов Анна Юсупова (орган).

В программе:

  • И. С. Бах — Токката и фуга ре минор, BWV 565;
  • И. С. Бах — Хоральная прелюдия «Взываю к тебе, Господи» BWV 639
  • И. С. Бах — Прелюдия и фуга ля минор BWV 543;
  • И. С. Бах — Сицилиана, BWV 1031
  • Г. Муффат — Пассакалия соль минор
  • Э. Григ — «Утро» из сюиты N1 к драме Г. Ибсена «Пер Гюнт»;
  • Аноним XIX в. — Соната
  • Г. Свиридов — «Пастораль» из музыкальных иллюстраций к повести Пушкина «Метель»;
  • К. Бадельт/Х. Циммер — музыка из к/ф «Пираты Карибского моря»;
  • Aerosmith («Аэросмит») — Dream on («Мечтай»);
  • Queen («Квин») — The show must go on («Шоу должно продолжаться»)

Ведущая — М. Иргашева. 