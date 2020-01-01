Дата и место
1 февраля
воскресенье
|18:00
Концерт органной музыки: от Баха до Queen
О событии
Иоганн Себастьян Бах, Эдвард Григ, Джон Уильямс, «Квин», Петр Ильич Чайковский и «Аэросмит»… Что может объединить этих музыкантов из совершенно разных стран и эпох? В зале филармонии столь смелый музыкальный «коктейль» составит «дуэт» органа филармонии и органистки Анны Юсуповой.
Анна Юсупова — выпускница Санкт-Петербургской консерватории по классу органа и клавесина, дипломант XV Открытого международного фестиваля-конкурса «Гатчина. Санкт-Петербург», обладатель специальной премии «Надежда Отечества» и премии имени Эрнста Теодора Амадея Гофмана Международного конкурса имени М. Таривердиева.
Исполнитель: лауреат международных конкурсов Анна Юсупова (орган).
В программе:
- И. С. Бах — Токката и фуга ре минор, BWV 565;
- И. С. Бах — Хоральная прелюдия «Взываю к тебе, Господи» BWV 639
- И. С. Бах — Прелюдия и фуга ля минор BWV 543;
- И. С. Бах — Сицилиана, BWV 1031
- Г. Муффат — Пассакалия соль минор
- Э. Григ — «Утро» из сюиты N1 к драме Г. Ибсена «Пер Гюнт»;
- Аноним XIX в. — Соната
- Г. Свиридов — «Пастораль» из музыкальных иллюстраций к повести Пушкина «Метель»;
- К. Бадельт/Х. Циммер — музыка из к/ф «Пираты Карибского моря»;
- Aerosmith («Аэросмит») — Dream on («Мечтай»);
- Queen («Квин») — The show must go on («Шоу должно продолжаться»)
Ведущая — М. Иргашева.