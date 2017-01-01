Дата и место
|
1 февраля
воскресенье
|12:00
|
Музыкальная сказка «Рапунцель»2026-02-01T12:00:00.000+02:00
О событии
Мюзикл для детей по мотивам известной сказки братьев Гримм.
В воскресенье, в 12:00 в филармонии вас ждёт яркое красочное театрализованное представление по мотивам любимой сказки, живая музыка, настоящий оперный вокал!
Мы покажем мюзикл про красавицу и прекрасного принца «Рапунцель». Спектакли в филармонии — не дословный пересказ всемирно известных сказок. И это представление — не исключение. Мы адаптировали знаменитый сюжет братьев Гримм под самых маленьких слушателей, добавили аккомпанемент на рояле и органе, песни и танцы. Отличная актёрская игра, волшебные декорации и видеоряд — по умолчанию.
Премьера спектакля состоялась в 2017 году и до сих пор эта сказка остается одной из самых любимых для артистов и слушателей. Каждый год мы привносим в программу нечто новое. Но неизменным остается одно – трудные испытания, удивительные приключения, любовь и, конечно, счастливый финал.
Исполнители: Виктория Бобкова, Юлия Василькова, Александр Иванников, Мария Афонина, Максим Кузнецов, Динара Сарсекеева, Мария Гаврилюк (орган), Ольга Матвеева (рояль)
Ведущая — М. Иргашева