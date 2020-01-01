Дата и место
|
14 февраля
суббота
|18:00
|
Музыкально-гастрономический вечер «Эволюция любви»2026-02-14T18:00:00.000+02:00
О событии
Музыкальное путешествие сквозь время — от классики XX века до современных хитов XXI-го в. В этот вечер мы приглашаем вас пережить самые искренние, сильные и незабываемые эмоции — через песни о любви, которые исполнялись в прошлом столетии легендарными певицами, чьи голоса стали символами целых поколений. 14 февраля эти шедевры прозвучат в исполнении Виктории Шевцовой — лауреата международных конкурсов, солистки Московского театра «Новая Опера», участницы телепрограммы «Романтика романса», солистки Калининградского музыкального театра.
По окончании представления Вас ждёт авторский ужин от шеф-повара кафе «Солёная ворона» Константина Сорокина: салат, горячее и изумительный десерт. Комплемент от заведения уже у Вас на столе.
«Изюминка» ужина — фирменный марципановый кофе.
Важно: бесплатная парковка в Зеленоградске!
Этот фантастический вечер станет подарком вам и вашим близким!
Стоимость билета (концерт+ужин) — 2800 рублей.
Подробная информация: +79052435843