Музыкально-гастрономический вечер «Эволюция любви»

12+
Дата и место

14 февраля
суббота
18:00
Кафе «Солёная ворона»

О событии

Музыкальное путешествие сквозь время — от классики XX века до современных хитов XXI-го в. В этот вечер мы приглашаем вас пережить самые искренние, сильные и незабываемые эмоции — через песни о любви, которые исполнялись в прошлом столетии легендарными певицами, чьи голоса стали символами целых поколений. 14 февраля эти шедевры прозвучат в исполнении Виктории Шевцовой — лауреата международных конкурсов, солистки Московского театра «Новая Опера», участницы телепрограммы «Романтика романса», солистки Калининградского музыкального театра. 

По окончании представления Вас ждёт авторский ужин от шеф-повара кафе «Солёная ворона» Константина Сорокина: салат, горячее и изумительный десерт. Комплемент от заведения уже у Вас на столе.

«Изюминка» ужина — фирменный марципановый кофе. 

Важно: бесплатная парковка в Зеленоградске!

Этот фантастический вечер станет подарком вам и вашим близким!

Стоимость билета (концерт+ужин) — 2800 рублей. 

Подробная информация: +79052435843 