Музыкально-гастрономический вечер «Мелодии любви»

12+

12 февраля
четверг
18:00
Кафе «Солёная ворона»
20 февраля
пятница
18:00
Кафе «Солёная ворона»
Приглашаем вас на концерт в уютной театральной гостиной «Солёная ворона» на берегу Балтийского моря! 

Олег Яковенко -актер театра и кино (сериалы «Склифосовский», «СЛЕД», «Глухарь», «Не родись красивой», «Улицы разбитых фонарей» и др.) приглашает на программу « Мелодии Любви « и это не просто музыкальная программа, а настоящая палитра эмоций: песни из репертуара М. Магомаева, Ш. Азнавура, И. Талькова, наших любимых ВИА Синяя птица, Цветы, Самоцветы и многих других... 

По окончании представления Вас ждёт авторский ужин от шеф-повара кафе «Солёная ворона» Константина Сорокина: салат, горячее и изумительный десерт. Комплемент от заведения уже у Вас на столе.

«Изюминка» ужина — фирменный марципановый кофе. 

Важно: бесплатная парковка в Зеленоградске!

Уникальное музыкальное событие для Вашего вечера! 

 Стоимость билета (концерт+ужин) — 2800 рублей 

Подробная информация: +79052435843 