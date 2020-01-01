Концерты
«Защитникам отечества посвящается»

12+
Дата и место

22 февраля
воскресенье
18:00
Кафе «Солёная ворона»

О событии

Музыкально-гастрономический вечер в Зеленоградске! «Защитникам отечества посвящается»! Приглашаем вас на концерт в уютной театральной гостиной «Солёная ворона» на берегу Балтийского моря! 

Программа, посвящена защитникам отечества, где выступит Владимир Гудожников — артист-вокалист Санкт-Петербургской Филармонии. Лауреат I премии Всероссийского конкурса им. Рахманинова, ведущий солист ансамбля песни и пляски Балтийского флота. 

Прозвучат песни «Усталая подлодка», «От героев былых времён», «Песня о тревожной молодости», «День победы» и др.  

По окончании представления Вас ждёт авторский ужин от шеф-повара кафе «Солёная ворона» Константина Сорокина: салат, горячее и изумительный десерт. Комплемент от заведения уже у Вас на столе.

«Изюминка» ужина — фирменный марципановый кофе. 

Важно: бесплатная парковка в Зеленоградске!

Вкусный ужин и безупречный концерт…ИДЕАЛЬНО! 

Стоимость билета (концерт+обед) — 2800 рублей. 

Подробная информация: +79052435843 