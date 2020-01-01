Дата и место
|
26 февраля
четверг
|18:00
|
Музыкально-гастрономический вечер «Симфония любви и дружбы»2026-02-26T18:00:00.000+02:00
О событии
Приглашаем вас на музыкальный спектакль в уютной театральной гостиной «Солёная ворона» на берегу Балтийского моря!
Актер Театра и Кино Олег Яковенко (сериалы «Склифосовский», «СЛЕД», «Глухарь», «Не родись красивой», «Улицы разбитых фонарей» и др.) и Владимир Гудожников, артист-вокалист Санкт-Петербургской Филармонии, ведущий солист ансамбля песни и пляски Балтийского флота представляют музыкальный спектакль «Симфония любви и дружбы», о жизни, дружбе и любви, рассказанный через письма самому себе в разные годы. Два героя ведут диалог со зрителем и друг с другом, перелистывая страницы прошлого.
По окончании представления Вас ждёт авторский ужин от шеф-повара кафе «Солёная ворона» Константина Сорокина: салат, горячее и изумительный десерт. Комплемент от заведения уже у Вас на столе.
«Изюминка» ужина — фирменный марципановый кофе.
Важно: бесплатная парковка в Зеленоградске!
Выбор на вечер очевиден!
Стоимость билета (концерт+ужин) — 2800 рублей.
Подробная информация: +79052435843