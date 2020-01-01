Концерты
Музыкально-гастрономический вечер «Симфония любви и дружбы»

Музыкально-гастрономический вечер «Симфония любви и дружбы»

Отдохнуть компанией Культурный отдых
12+
Купить билет без комиссии

Дата и место

26 февраля
четверг
18:00
Кафе «Солёная ворона»

О событии

Приглашаем вас на музыкальный спектакль в уютной театральной гостиной «Солёная ворона» на берегу Балтийского моря! 

Актер Театра и Кино Олег Яковенко (сериалы «Склифосовский», «СЛЕД», «Глухарь», «Не родись красивой», «Улицы разбитых фонарей» и др.) и Владимир Гудожников, артист-вокалист Санкт-Петербургской Филармонии, ведущий солист ансамбля песни и пляски Балтийского флота представляют музыкальный спектакль «Симфония любви и дружбы», о жизни, дружбе и любви, рассказанный через письма самому себе в разные годы. Два героя ведут диалог со зрителем и друг с другом, перелистывая страницы прошлого. 

По окончании представления Вас ждёт авторский ужин от шеф-повара кафе «Солёная ворона» Константина Сорокина: салат, горячее и изумительный десерт. Комплемент от заведения уже у Вас на столе.

«Изюминка» ужина — фирменный марципановый кофе. 

Важно: бесплатная парковка в Зеленоградске!

Выбор на вечер очевиден! 

Стоимость билета (концерт+ужин) — 2800 рублей.  

Подробная информация: +79052435843 