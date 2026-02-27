Концерты
Отменен. «Фламенко-танец страсти и любви»

Отменен. «Фламенко-танец страсти и любви»

Отдохнуть компанией Культурный отдых
12+

Дата и место

27 февраля
пятница
18:00
Кафе «Солёная ворона»

О событии

Театрально-гастрономический вечер в Зеленоградске! «Фламенко-танец страсти и любви» 

Приглашаем вас на концерт в уютной театральной гостиной «Солёная ворона» на берегу Балтийского моря! Концерт-спектакль, где главным действующим лицом будет фламенко в исполнении чемпионки России в номинации «Фламенко» Леоноры Ковзан. 

Волнующая гитара — Алексей Бачинский. 

Вас ждут страстные и выразительные испанские танцы, которые стали неотъемлемой частью культуры Андалусии. Соединяя в себе танец и гитарное сопровождение, фламенко представляет собой мощное выражение глубоких эмоций и чувств. 

По окончании представления Вас ждёт авторский ужин от шеф-повара кафе «Солёная ворона» Константина Сорокина: салат, горячее и изумительный десерт. Комплемент от заведения уже у Вас на столе.

«Изюминка» ужина — фирменный марципановый кофе. 

Важно: бесплатная парковка в Зеленоградске!

Сделайте свой вечер еще ярче! 

Стоимость билета (концерт+ужин) — 2800 рублей. 

Подробная информация: +79052435843 