Расписание
|
13 февраля
пятница
|18:00
|
Кафе «Солёная ворона»
|
27 февраля
пятница
|18:00
|
Кафе «Солёная ворона»
О событии
Театрально-гастрономический вечер в Зеленоградске! «Фламенко-танец страсти и любви»
Приглашаем вас на концерт в уютной театральной гостиной «Солёная ворона» на берегу Балтийского моря! Концерт-спектакль, где главным действующим лицом будет фламенко в исполнении чемпионки России в номинации «Фламенко» Леоноры Ковзан.
Волнующая гитара — Алексей Бачинский.
Вас ждут страстные и выразительные испанские танцы, которые стали неотъемлемой частью культуры Андалусии. Соединяя в себе танец и гитарное сопровождение, фламенко представляет собой мощное выражение глубоких эмоций и чувств.
По окончании представления Вас ждёт авторский ужин от шеф-повара кафе «Солёная ворона» Константина Сорокина: салат, горячее и изумительный десерт. Комплемент от заведения уже у Вас на столе.
«Изюминка» ужина — фирменный марципановый кофе.
Важно: бесплатная парковка в Зеленоградске!
Сделайте свой вечер еще ярче!
Стоимость билета (концерт+ужин) — 2800 рублей.
Подробная информация: +79052435843