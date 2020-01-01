Концерты
Музыкально-гастрономический вечер «Женщина, которая поёт»

12+
28 февраля
суббота
18:00
Кафе «Солёная ворона»

О событии

Музыкально-гастрономический вечер в Зеленоградске «Женщина, которая поёт»! 

Приглашаем вас на концерт в уютной театральной гостиной «Солёная ворона» на берегу Балтийского моря!Окунитесь в мир легендарных мировых хитов! Шедевры прозвучат в исполнении лауреата международных конкурсов, солистки Московского театра «Новая Опера», участницы телепрограммы «Романтика романса», солистки Калининградского музыкального театра Виктории Шевцовой. Её исполнение любимых композиций позволит почувствовать дыхание эпох великих исполнителей: Уитни Хьюстон, Лары Фабиан и Эдит Пиаф. Каждая песня превратится в путешествие сквозь времена, подарив эстетическое наслаждение красотой голоса, страстью исполнения и глубиной чувств.  

По окончании представления Вас ждёт авторский ужин от шеф-повара кафе «Солёная ворона» Константина Сорокина: салат, горячее и изумительный десерт. Комплемент от заведения уже у Вас на столе.

«Изюминка» ужина — фирменный марципановый кофе. 

Важно: бесплатная парковка в Зеленоградске!

Мы ждём вас на незабываемый вечер музыки, эмоций и ярких впечатлений!  Стоимость билета (концерт+ужин) — 2800 рублей. 

Подробная информация: +79052435843