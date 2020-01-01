Дата и место
28 февраля
суббота
|18:00
Музыкально-гастрономический вечер «Женщина, которая поёт»2026-02-28T18:00:00.000+02:00
О событии
Музыкально-гастрономический вечер в Зеленоградске «Женщина, которая поёт»!
Приглашаем вас на концерт в уютной театральной гостиной «Солёная ворона» на берегу Балтийского моря!Окунитесь в мир легендарных мировых хитов! Шедевры прозвучат в исполнении лауреата международных конкурсов, солистки Московского театра «Новая Опера», участницы телепрограммы «Романтика романса», солистки Калининградского музыкального театра Виктории Шевцовой. Её исполнение любимых композиций позволит почувствовать дыхание эпох великих исполнителей: Уитни Хьюстон, Лары Фабиан и Эдит Пиаф. Каждая песня превратится в путешествие сквозь времена, подарив эстетическое наслаждение красотой голоса, страстью исполнения и глубиной чувств.
По окончании представления Вас ждёт авторский ужин от шеф-повара кафе «Солёная ворона» Константина Сорокина: салат, горячее и изумительный десерт. Комплемент от заведения уже у Вас на столе.
«Изюминка» ужина — фирменный марципановый кофе.
Важно: бесплатная парковка в Зеленоградске!
Мы ждём вас на незабываемый вечер музыки, эмоций и ярких впечатлений! Стоимость билета (концерт+ужин) — 2800 рублей.
Подробная информация: +79052435843