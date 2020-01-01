Соната для двоих

Дата и место
|
15 марта
воскресенье
|18:00
|
Кафедральный собор
О событии
Сонату для скрипки и фортепиано Сезар Франк написал для двоих — своего друга, бельгийского скрипача Эжена Изаи и его невесты. В качестве подарка для принца Леопольда и его двора Бах сочинил сонату для скрипки и клавира. Фрагменты Сюиты в старинном стиле Шнитке приняли в дар две советские киноленты.
Инструментальная камерная музыка для двоих — скрипки (Ольга Барахова) и органа (Мансур Юсупов).
В программе: И.С. Бах, А. Шнитке, С. Франк, Т.А. Витали