Концерты
Соната для двоих

6+
Дата и место

15 марта
воскресенье
18:00
Кафедральный собор

О событии

Сонату для скрипки и фортепиано Сезар Франк написал для двоих — своего друга, бельгийского скрипача Эжена Изаи и его невесты. В качестве подарка для принца Леопольда и его двора Бах сочинил сонату для скрипки и клавира. Фрагменты Сюиты в старинном стиле Шнитке приняли в дар две советские киноленты.

Инструментальная камерная музыка для двоих — скрипки (Ольга Барахова) и органа (Мансур Юсупов).

В программе: И.С. Бах, А. Шнитке, С. Франк, Т.А. Витали