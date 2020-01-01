Симфоническая пятница

Дата и место
13 марта
пятница
|19:00
Кафедральный собор
О событии
В эту пятницу слушаем Моцарта и его самую известную Симфонию №40, которая современникам композитора казалась странной и непонятной, ведь начиналась совсем не так, как это было принято в 18 веке.
В завершение вечера прозвучит концертная симфония для скрипки и альта с оркестром ми-бемоль мажор. Моцарт писал это произведение для определённых солистов — отца (партия скрипки) и себя (партия альта). Этим вечером солировать будут скрипач Гайк Казазян и альтист Андрей Гридчук. На сцене — Калининградский симфонический оркестр. Дирижер — Михаил Кирхгофф.
В программе: В.А. Моцарт