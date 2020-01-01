Сказка о солдате

Дата и место
|
4 марта
среда
|19:00
|
Кафедральный собор
О событии
В разных странах есть свои культовые композиторы ХХ века, но только один из них стал любимцем всей планеты и кумиром для как минимум пяти поколений музыкантов. Его зовут Игорь Стравинский.
Он создал ключевую партитуру ХХ века — и еще сто сочинений, многие из которых открывали двери в новые звуковые пространства, куда не удержались и заглянули современники. Почти все. Его нынешние коллеги признали Стравинского самым влиятельным композитором после Баха. Его имя можно встретить в названиях улиц и площадей, концертных залов и фонтанов, и даже в космосе: «Весна священная» была доставлена туда «Вояджерами» в надежде, что инопланетяне ее тоже полюбят. Но главное — Стравинский написал около 35 часов прекрасной музыки.
Все тридцать пять доступны Московской филармонии благодаря Ярославу Тимофееву, запустившему в 2023 году цикл «Весь Стравинский». Два из них услышит Кафедральный собор.
«Сказку о беглом солдате и черте» представят Евгений Цыганов, Юлия Хлынина и Виктор Рыжаков вместе с солистами Государственного академического симфонического оркестра России имени Е.Ф. Светланова под управлением Фёдора Безносикова.
Везет нам сильно, поэтому там же услышим Колыбельную и Скерцо из балета «Жар-птица», Русскую песню из оперы «Мавра», Piano-Rag-Music и Танго для фортепиано. Солируют Алексей Гуляницкий (скрипка) и Алексей Мельников (фортепиано).
Покажет умную музыку, конечно, Ярослав Тимофеев.