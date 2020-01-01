Концерты
Сказка о солдате

6+
Дата и место

4 марта
среда
19:00
Кафедральный собор

О событии

В разных странах есть свои культовые композиторы ХХ века, но только один из них стал любимцем всей планеты и кумиром для как минимум пяти поколений музыкантов. Его зовут Игорь Стравинский.

Он создал ключевую партитуру ХХ века — и еще сто сочинений, многие из которых открывали двери в новые звуковые пространства, куда не удержались и заглянули современники. Почти все. Его нынешние коллеги признали Стравинского самым влиятельным композитором после Баха. Его имя можно встретить в названиях улиц и площадей, концертных залов и фонтанов, и даже в космосе: «Весна священная» была доставлена туда «Вояджерами» в надежде, что инопланетяне ее тоже полюбят. Но главное — Стравинский написал около 35 часов прекрасной музыки. 

Все тридцать пять доступны Московской филармонии благодаря Ярославу Тимофееву, запустившему в 2023 году цикл «Весь Стравинский». Два из них услышит Кафедральный собор.

«Сказку о беглом солдате и черте» представят Евгений Цыганов, Юлия Хлынина и Виктор Рыжаков вместе с солистами Государственного академического симфонического оркестра России имени Е.Ф. Светланова под управлением Фёдора Безносикова.

Везет нам сильно, поэтому там же услышим Колыбельную и Скерцо из балета «Жар-птица», Русскую песню из оперы «Мавра», Piano-Rag-Music и Танго для фортепиано. Солируют Алексей Гуляницкий (скрипка) и Алексей Мельников (фортепиано).

Покажет умную музыку, конечно, Ярослав Тимофеев.