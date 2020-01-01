Дата и место
|
20 февраля
пятница
|19:00
|
Кафедральный собор
О событии
IV фестиваль духовой музыки «Музыка ветра» откроется в Кафедральном соборе. Флейта является флагманом современного духового исполнительства. Художественный руководитель фестиваля Ирина Стачинская признаётся: «Репертуар флейты уже давно вышел за рамки ее архетипа».
Концерт представит смена именитых российских флейтистов. Солист Большого симфонического оркестра имени П.И. Чайковского Антон Сильверстов, солист Катарского филармонического оркестра Александр Хаскин, золотая флейта России Ирина Стачинская, Ксения Авраменко. Обрамляет музыку ветра титулярный органист Кафедрального собора Евгений Авраменко.
В программе: И.С. Бах, В. Беллини, Г. Маклернон, Г. Бифтинг, Ю. Арбатский, Э. Боцца, Т. Мараматцу