Симфоническая пятница

Дата и место
13 февраля
пятница
|19:00
Кафедральный собор
О событии
Финский композитор Ян Сибелиус стремился стать виртуозным скрипачом. Юноша не жалел сил и занимался увлеченно и самозабвенно. После травмы плеча мечта разбилась. Сибелиус начал сочинять музыку. Единственный концерт для скрипки с оркестром, который станет главным произведением вечера, он написал в 37 лет. В нём раскрыты почти все возможности этого инструмента. Представит концерт скрипач-виртуоз, обладатель спецприза XVI Международного конкурса имени П.И. Чайковского и премии Юрия Башмета "За красоту звучания" Леонид Железный вместе с Калининградским симфоническим оркестром под управлением Михаила Кирхгоффа. Дирижёр — лауреат Международного конкурса имени С.В. Рахманинова Клеман Нонсье.
В программе: Я. Сибелиус, А. Дворжак, Э. Григ